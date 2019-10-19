ميدفيديف:محاولات جر دول ذات صراعات داخلية إلى حلف الناتو عواقبها وخيمة

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيدف أن "محاولات جر دول ذات صراعات داخلية إلى حلف" ​الناتو​" خطيرة وعواقبها وخيمة"، موضحاً أنه "من يرغب بالانضمام للحلف عليه التفكير مائة مرة قبل اتخاذ مثل هكذا قرار".

ولفت الى أن "كل المحاولات الرامية لجذب دول ذات تناقضات داخلية إلى حلف الناتو خطيرة للغاية وهي عديدة - أنتم تتحدثون عن ​البوسنة والهرسك​، وجمهورية صربسكا، ولكن يمكننا أيضًا تسمية دول أخرى"، مضيفاً: "ماذا يحدث في ​جورجيا​؟ ما الذي يحدث ل​أوكرانيا​؟ هذه الدول ليست في وضع بسيط للغاية"، مشددا على أن "مثل هذه الأعمال من وجهة نظره، تتعارض مع معاهدة إنشاء ​حلف شمال الأطلسي​ نفسه".

ورأى أنها "محفوفة بعواقب وخيمة للغاية. لذلك، يجب على الدول التي ترغب بالانضمام للناتو التفكير مائة مرة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات"، مؤكداً أن "​موسكو​ سترد سياسياً و "بالمعنى العسكري" على مساعي حلف شمالي الأطلسي" الناتو" لنشر قواعد عسكرية بالقرب من الحدود الروسية لأنها تهدد ​الأمن​ القومي للبلاد".

وشدد على أن "لا أحد ينكر أن ل​روسيا​ مصالح خاصة بها تتعلق بضمان أمنها"، مضيفاً: " نحن دولة كبيرة ، نحن دولة نووية ورغبة حلف الناتو بنشر قواعد في جوارنا المباشر لا يمكن أن يملأ مشاعرنا بالإيجابية وردينا على ذلك دائما وسنرد سياسيا وعسكريا".