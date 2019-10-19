أعلن المكتب الصحفي ل​وزارة الطوارئ الروسية​ عن مقتل ستة أشخاص جراء انهيار سد على نهر سيبا في منطقة كوراغنسكي بإقليم كراسنويارسك، وفقدان 10 أشخاص آخرين. ولفت المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ لوكالة "​سبوتنيك​" الى إن "قتل 6 أشخاص، وأصيب 14 آخرين، تم نقلهم إلى المؤسسات الطبية، ولا يزال مصير 10 أشخاص مجهول".

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار سد قرب مدينة كراسنويارسك الروسية بسيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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