ريفي: أنا مع تنحي رئيس العهد وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة مؤقتة انتقالية

دعا الوزير السابق أشرف ريفي إلى "سحب الشرعية من العهد والسلطة الحاكمة حاليا"، مؤكدا انه مع استقالة الحكومة وقال: "لست مع استقالة الحكومة فقط لأن ذلك لا يكفي بل أنا مع تنحي رئيس العهد وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة مؤقتة انتقالية أو عسكرية بامرة قائد الجيش".
ودعا إلى "رفع يد السياسيين عن الإنتفاضة الشعبية والوطنية إلى أن يعاد تشكيل حكومة تضم وجوهاً مشهود لها بالوطنية والنزاهة والروح السيادية".
كما طالب في حديث تلفزيوني بـ"اخراج السلاح الغير الشرعي من لبنان وسيخرج من لبنان". وقال: "لن نسلّم البلد وقوة "حزب الله"وهمٌ صنعه ضعفنا ونحن نستطيع أن نقيم التوازن المطلوب".
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