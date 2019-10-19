ريفي: أنا مع تنحي رئيس العهد وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة مؤقتة انتقالية

دعا الوزير السابق ​أشرف ريفي​ إلى "سحب الشرعية من العهد والسلطة الحاكمة حاليا"، مؤكدا انه مع استقالة ​الحكومة​ وقال: "لست مع استقالة الحكومة فقط لأن ذلك لا يكفي بل أنا مع تنحي رئيس العهد وحل ​مجلس النواب​ وتشكيل حكومة مؤقتة انتقالية أو عسكرية بامرة قائد ​الجيش​".

ودعا إلى "رفع يد السياسيين عن الإنتفاضة الشعبية والوطنية إلى أن يعاد تشكيل حكومة تضم وجوهاً مشهود لها بالوطنية والنزاهة والروح السيادية".

كما طالب في حديث تلفزيوني بـ"اخراج ​السلاح​ الغير الشرعي من ​لبنان​ وسيخرج من لبنان". وقال: "لن نسلّم البلد وقوة "حزب الله"وهمٌ صنعه ضعفنا ونحن نستطيع أن نقيم التوازن المطلوب".