النشرة: إقفال مستديرة حارة صيدا المؤدية الى طرق عبرا وطلعة المحافظ والقياعة بالاتربة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن إقفال مستديرة ​حارة صيدا​ المؤدية الى طرق عبرا وطلعة المحافظ والقياعة واوتوستراد الشماع بالاتربة من قبل المحتجين.

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