شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان" تناقش اتفاقية زيادة قيمة منحة يابانية لمستشفى أبو الريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب 4 اجتماعات يوم الأحد المُقبل، الأول لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 357 لسنة 2019 بشأن الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة (أبو الريش اليابانى) من مليار و560 مليون ين يابانى إلى مليار و983 مليون ين يابانى.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

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فيما تناقش اللجنة فى اجتماعاتها يوم الاثنين المُقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وفرنسا بشأن إعادة وتأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات.

وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، كما تناقش طلبى إحاطة بشأن صغر مساحة فناء مدرسة سمنود التجريبية وتعرض جزء من سور مدرسة أحمد على بسنمود للسقوط.

كما تناقش اللجنة طلب بشأن بعض المشاكل التى تتعرض لها المدارس والعملية التعليمية بمركز ملوى بمحافظة المنيا.