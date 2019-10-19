خاص| وزير النقل يكشف موعد شحن أول "نموذج" من الـ"1300 عربة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبد الكريم:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد شحن أول "عربة نموذج" من روسيا، ضمن صفقة 1300 عربة.

وقال "الوزير" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أولى عربات القطارات الروسية الجديدة "نموذج"، يجرى شحنها من روسيا إلى مصر في منتصف نوفمبر المقبل؛ استعدادًا لاختبارها فنيًا، وتحديد مدى ملائمتها للعمل على السكك الحديد المصرية.

وأجرى وفد من وزارة النقل، برئاسة الفريق كامل الوزير، الأسبوع الماضي، جولة تفقدية داخل مصنع ترنسماش لعربات ركاب السكك الحديدية؛ لمتابعة الانتهاء من العربتين نموذج، ضمن صفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة 20 مليار جنيه.

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وأضاف الوزير، أن الصفقة تشمل 500 عربة درجة ثالثة "فاخرة"، بمستوى عربات الدرجة الثانية المكيفة التي تعمل على الخطوط المصرية.

وتعتبر الصفقة، الأضخم في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتشمل 800 عربة مكيفة "500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة تُقدك للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة"، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ومن المقرر نقل القطارات المميزة الحالية العاملة على خطوط المسافات الطويلة، للعمل على خطوط الضواحي بعد توريد العربات الجديدة، بدلا من قطارات الضواحي الحالية والتي ستخرج من الخدمة تماما، وستعمل عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة 300 عربة، التي يجرى توريدها ضمن التعاقد الجديد، محل بعض القطارات المكيفة العاملة على خطوط المسافات الطويلة، وفقا لخطة إحلال وتجديد واسعة لأسطول هيئة سكك حديد مصر من عربات الركاب.​