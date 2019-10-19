"عايزني أبيع كليتي بـ20 ألف جنيه".. نادية تطلب الخلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت نادية دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها "زوجي طلب مني أبيع كليتي بـ20 ألف جنيه".

تروي "نادية .ب" 30 سنة ربة منزل، أنها تزوجت منذ 8 سنوات من "جلال .م" 38 سنة، سائق، و"ربنا رزقنا بثلاثة أطفال (7_5_2 ) سنوات ونقيم في غرفة مع أسرة زوجي".

تابعت الزوجة: في يوم ما علمت أن خالة زوجي في المستشفى تجري عملية "الزائدة" وبعدها بشهر زوجها أجرى أيضًا عملية "الزائدة" وكنت أشك فيهما خاصة بعد تحسن ظروفهما المادية للغاية عقب الجراحة.

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أضافت الزوجة: "في يوم جاء زوجي وتحدث معي أن أمامه مصلحة نستطيع من خلالها أن نسكن في سكن يخصنا وحدنا خاصة أن أولادنا كبروا فسألته عن هذه المصلحة فقال إن هناك ناسًا يريدون شراء كلية بمبلغ 20 ألف جنيه، وأنه لا ينفع لأن عنده فيروس B فكان ردي أنت أكيد اتجننت!".

استكملت نادية: "زوجي كل يوم يتشاجر معي ويضربني حتى أوافق على بيع كليتي واعترف لي أن خالته وزوجها باع كل منهما كليته ولم تكن عملية زائدة، وتدخلت حماتي في الموضوع لكي تقنعني وتقول لي "ضحي من أجل أولادك، أنا لو سني يسمح كنت بعت كليتي"، وفوجئت أن زوجي على اتصال بسمسار لتجارة الأعضاء.

أشارت نادية: "عندما سمعت زوجي يتكلم في الموبايل ويتفق على موعد بيع كليتي شعرت بالرعب، فأخذت أولادي وهربت، ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع - حتى لا يكون له حكم عليَّ - تحمل رقم 1512 لسنة 2019، وما زالت الدعوى منظورة.