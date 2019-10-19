السيطرة على حريق هائل بمركز سمسطا في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان: شب حريق هائل على الطريق الزراعي أمام قرية سربو التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف. تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في نباتات الهيش والأشجار المنتشرة على جانبي الترعة الكائنة بمدخل قرية سربو بمركز سمسطا. Advertisements انتقل رجال الإطفاء على رأس سيارتين إطفاء وسيطروا على النيران التي دامت لأكثر من ساعة دون خسائر في الأرواح. جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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