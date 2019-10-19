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الكونجرس ينتقد شركة أبل لرقابتها على التطبيقات في الصين

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

انتقد نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي الجمعة ، كلا من شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" ورئيسها التنفيذي تيم كوك ، بدعوى قيامهما بـ "الرقابة على التطبيقات" وذلك بناء على طلب من الحكومة الصينية، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وقالت بلومبرج إن أعضاء مجلس الشيوخ، السيناتور تيد كروز ورفاقه رون وايدن وتوم كوتون وماركو روبيو وأعضاء مجلس النواب اليكسندرا أوكاسيو كورتيز ومايك جالاجر وتوم ماليونوفسكي ، أعربوا عن قلقهم بشأن إزالة تطبيقا إلكترونيا كان يسمح لمتظاهري هونج كونج بتتبع حركة رجال الشرطة في المدينة.

وفي رسالة إلى كوك، قال أعضاء الكونجرس إن :"قرارات أبل الأسبوع الماضي استرضاء الحكومة الصينية من خلال إسقاط خرائط اتش كيه ( اتش كيه مابس) أو هونج كونج مابس، مثيرة للقلق بشكل كبير ، وحث النواب شركة أبل على "عكس المسار ، لإثبات أن أبل تضع القيم فوق مكاسب السوق ، وأنها تقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يناضلون من أجل الحقوق الأساسية والكرامة في هونج كونج.

هذا وقد رفضت " أبل" طلبا للتعليق على ما تردد من أنباء اليوم الجمعة.

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وكانت أبل قد قامت بإزالة تطبيق الخرائط اتش كيه مابس من أبل ستور في كل من الصين وهونج كونج مطلع الشهر الجاري وقالت إنها تنتهك القوانين المحلية.

وقالت الشركة أيضًا إنها تلقت "معلومات موثوق بها"

من سلطات هونج كونج تشير إلى أن البرنامج كان يجري

استخدامه بشكل "ضار" لمهاجمة الشرطة. وأضافت أن القرار وأسبابه تم بحثها باستفاضة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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