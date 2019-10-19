بومبيو: وقف إطلاق النار في سوريا صامد رغم البداية الصعبة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه بعد مرور 24 ساعة على إبرام الاتفاق لوقف القتال بين الأتراك والأكراد في شمال سوريا فإن الوضع في تحسن.

وقال بومبيو للصحفيين بعد عقده اجتماعات في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل "هناك بعض النشاط اليوم، لكن أيضا رأينا بعض النشاط الإيجابي جدا".

وبينما تحدث بومبيو كان هناك اشتباكات متفرقة في شمال سوريا، لكنه قال إن فهمه هو أن وقف إطلاق

النار لمدة 120 ساعة الذي توسطت الولايات المتحدة لإنجازه الخميس بدأ عند الإعلان عنه.

وهذا يعني أن هدنة الـ120 ساعة للسماح لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بتنفيذ انسحاب منسق من شريط بعمق 32 كيلومترا على طول الحدود مع تركيا سوف يستمر حتى الخميس.

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وقال "ونحن نتأمل في الساعات المقبلة أن الأتراك الذين كانوا جزءا من

الاتفاق إلى جانبنا، بالإضافة إلى مقاتلي وحدات حماية الشعب في المنطقة، أن يلتزموا بجدية بالالتزامات التي قطعوها".

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن أنقرة ستستأنف عمليتها العسكرية الأسبوع المقبل في سوريا في حال لم ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة آمنة" تسعى تركيا لإقامتها بمحاذاة حدودها.

وبعد ساعات على إعلان واشنطن اتفاق وقف إطلاق النار، أفاد مراقبون بمقتل 14 مدنياً في قصف جوي ومدفعي للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في قرية شرق بلدة رأس العين الحدودية، فضلاً عن تسعة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية.