كتانة: 4 جرحى بينهم حالة تحت العمليات نتيجة الاشكال الذي وقع في طرابلس

أوضح الأمين العام للصليب الاحمر جورج كتانة ان "الصليب الاحمر كان لديه استنفار 153 سيارة اسعاف وحاليا في منطقة رياض الصلح هناك 11 سيارة اسعاف وتمت معالجة 64 جريحا ونقل 530 حالة لم يتمكنوا من التوجه للمستشفيات بسيارات مدنية واخلاء 17 أجنبيا من أحد الفنادق في صور الى فندق ثان"، مشيراً إلى ان "كل البلد كان في حالة استنفار وكانت هناك طرقات مغلقة".
وفي حديث تلفزيوني، أعلن عن "سقوط 4 جرحى بينهم حالة حرجة تحت العمليات نتيجة الاشكال الذي وقع في طرابلس بين المتظاهرين ومرافقي النائب السابق مصباح الاحدب".
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