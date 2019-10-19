مغادرة معظم المحتجين على طرق القصر الجمهوري

غادر معظم المحتجين على ​طريق القصر الجمهوري​ المكان، وذلك بعد لقاء وفد منهم ​الرئيس ميشال عون​.

وكان الرئيس عون التقى وفداً من المتظاهرين الذين تجمعوا على طريق القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة المحامي رامي عليق الذي اطلع الرئيس عون على مطالب المتظاهرين شارحا الاسباب التي ادت الى تحركهم والمعاناة التي يعيشها اللبنانيون لاسيما الشباب منهم.

ورد الرئيس عون عارضا الظروف التي تمر بها البلاد مؤكدا سعيه منذ انتخابه رئيسا للجمهورية لتحقيق الاصلاحات الضرورية في البلاد، وتطوير النظام السياسي وحملة مكافحة الفساد وغيرها من النقاط التي اثارها الوفد.