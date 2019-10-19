بعض الطرقات في معظم المناطق اللبنانية ما زالت مقطوعة

تتواصل التحركات الاحتجاجية و​قطع الطرقات​، في معظم المناطق حيث ما زال المحتجون يقطعون الطريق الدولية التي تربط ​البقاع​ بالجنوب عند نقطة قاطع ميمس، بالاطارات المشتعلة.

كما قطع المتظاهرون اوتوستراد ​عمشيت​ بالاتجاهين، بالسيارات والباصات والدواليب المشتعلة وعمدوا على نصب الخيم في وسط الاتوستراد.

ويستمر اقفال الأوتوستراد الساحلي في محطات عدة من ​الدورة​ وصولا إلى ضبيه، إضافة إلى الطرقات الرئيسية من ​انطلياس​ صعودا إلى ​بكفيا​.

هذا وتجوب مسيرات شعبية سلمية شوارع زحلة، مع تجمعات حاشدة أمام مبنى ​سراي زحلة​.

وتجمع المتظاهرون أمام ​كنيسة مارالياس​ على الطريق الدولية التي تربط حمص ب​بعلبك​، بوقفة تضامنية حضارية من دون حرق دواليب، دقوا فيها الاجراس احتجاجا على ​الضرائب​ والاوضاع الاقتصادية المتردية.

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هذا ويستمر الاعتصام عن مستديرة ايليا في المدينة، مع إقفال الطريق بالاتجاهين، من دون تسجيل أي احتكاك مع العناصر الأمنية الموجودة في المكان. وقد رفع المعتصمون الأعلام اللبنانية، ورددوا الأناشيد الوطنية.

وما زال المتظاهرين مستمرون في اعتصامهم بأعداد على اوتوستراد ​جونيه​ المقطوع من الجهتين.

هذا ويستمر قطع الطريق الدولية عند دوار بلدة دورس المؤدية إلى مدخل بعلبك الجنوبي بالسواتر الترابية على المسلكين، حيث يتجمع هناك مئات المحتجين.

كما وما زال ​طريق ضهر البيدر​ مقطوعا، كما نصبت الخيم عند مفارق ​جديتا​ العالي، ​قب الياس​، ​المرج​، ​راشيا المصنع​، و​الروضة​ - ​دير زنون​، فيما اقفلت طريق ​المريجات​ بالسيارات.

وابقيت طرقات ​سعدنايل​، ​تعلبايا​ - جسر جلالا، مستديرة زحلة، طريق المدينة الصناعية - ​كفرزبد​، الحاجز المشترك في ابلح، ​الحمرا​ بلازا ​الكرك​ ​الفرزل​، طريق الفاعور عند الحاجز، وطريق قمل - ​ترشيش​ مقفلة حتى الساعة