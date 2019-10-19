أمن طنجة يوقف ثلاثة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تعترض سبيل مواطنين تحت التهديد بالعنف

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات تحت التهديد بالعنف.

وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة كانت قد توصلت بإشعار من مواطن كان ضحية سرقة دراجته النارية من طرف أربعة أشخاص تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وهو ما استدعى تدخل المجموعات المتنقلة لشرطة النجدة وعناصر الأبحاث والتدخلات التابعة للشرطة القضائية، حيث تمكنت من توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم على متن السيارة المستعملة في اقتراف عملية السرقة.

وأوضح البلاغ ذاته، أن إجراءات التنقيط أوضحت أن اثنين من المشتبه فيهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية والاتجار في المخدرات.

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كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة، عن ضلوع المشتبه بهم في ارتكاب عمليتي سرقة تحت التهديد، صباح أمس الجمعة، استهدفتا دراجتين ناريتين واحدة داخل المدار الحضري، والثانية في المجال القروي على مستوى منطقة كزناية.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة، حسب المصدر ذاته، من استرجاع الدراجتين المسروقتين، فضلا عن حجز سيارة ولوحات ترقيم مزورة، وقنينة غاز مسيل للدموع، وأربعة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، كان يستعملها المشتبه بهم في تهديد الضحايا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة، فيما لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الرابع، للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.