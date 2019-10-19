ترامب: العقوبات على تركيا أفضل من القتال.. والأكراد ليسوا ملائكة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، حول أزمة التدخل التركي في شمال شرقي سوريا، إنّ فرض العقوبات الأميركية على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة، مشيرًا إلى أن أميركا ستساعد في التفاوض على الوضع في سوريا.
وقال ترامب للصحافيين إن «الأكراد محميون بشكل جيد»، وأضاف: «أساسا هم ليسوا ملائكة، والأمر يرجع لدول المنطقة لحل الأزمة»، وذلك قبل أن يتوجه نائب الرئيس مايك بنس إلى تركيا، الأربعاء، للقاء إردوغان.
وأضاف: «لا بأس إذا قدمت روسيا الدعم لدمشق»، مشددًا على أنه واثق من سلامة الأسلحة النووية الأميركية في تركيا.
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، أنّ قوات روسية عبرت نهر الفرات بشمال سوريا متجهة شرقاً مع قوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف المرصد أن القوات الروسية وصلت إلى مشارف مدينة عين العرب (كوباني) بشمال سوريا.
وفي تطور عاجل، انتشر جيش النظام السوري في مدينة عين العرب وريفها.
وجاء تحرك القوات الروسية بعد أيام من إبرام قوات سوريا الديمقراطية اتفاقا مع النظام السوري يقضي بانتشار قوات الجيش على الحدود بعد التوغل التركي في شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي.
وحول التحركات الروسية في شمال سوريا، عرضت وسائل إعلام روسية أولى صور تمركز القوات الروسية والسورية في منبج شمال سوريا التي كانت تنتشر فيها سابقاً قوات أميركية.
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