شكرا لقرائتكم خبر عن جنبلاط يدعو للتحرك: «العهد» خرب كل شيء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

طالب وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي بتنحية رئيس الجمهورية وحلّ مجلس النواب واستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغّرة مؤقتة من العسكر برئاسة قائد الجيش أو رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. وحدد ريفي في تصريح إلى "الخليج 365" أمس أن تكون مهمات الحكومة الأساسية خلال 6 أشهر وضع قانون انتخابات يؤمن العيش المشترك، والسيادة والنزاهة، ومحاكمة الفاسدين، وإعادة الأموال المنهوبة، وإخراج السلاح غير الشرعي من لبنان. ودعا السياسيين إلى رفع أيديهم عن المظاهرة الشعبية التي أطلق عليها اسم «الخميس الأبيض»، معتبرا أن الشعب هو القائد. من جهته، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أمس، أنصاره إلى التحرك السلمي ضد العهد (رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه) الذي خرب كل شىء واستأثر بكل شىء. ودعا في تغريدات نشرها على موقع «تويتر»، أنصاره إلى «التحرك في مناطقهم لعدم خلق حساسيات» في لبنان.

وفي حين سرت أنباء عن احتمال استقالة الحكومة، أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أن المسألة غير مطروحة، وأن استقالة رئيس الحكومة لن يحل الأزمة بل سيعقدها. واتهم وزير الاتصالات اللبناني ما أسماها بـ«أيادٍ خفية» بالوقوف وراء الاحتجاجات، متمنيا عدم اللجوء إلى أساليب تقضي على ما تبقى من اقتصاد. وأضاف أن الموازنة لن تتضمن ضرائب جديدة أو رسوما جديدة.