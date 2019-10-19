شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة السعودية: «لانكستر بلازا» نقطة تجمع لمغادرة بيروت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت)

طلبت السفارة السعودية في بيروت من جميع مواطنيها المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات. وقالت السفارة في بيان أمس (الجمعة): «نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تودّ سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات».

وأعلنت السفارة تخصيص (فندق لانكستر بلازا) الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع للمواطنين، تمهيداً للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى السعودية في أقرب فرصة ممكنة.

وطلبت الكويت أمس من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليا. وقالت السفارة في بيروت في تغريدة: «تدعو سفارة الكويت لدى لبنان المواطنين الراغبين للسفر إلى لبنان بالتريث نظرا لما تشهده الساحة اللبنانية من مظاهرات واضطرابات».

كما دعت السفارة المصرية في لبنان أمس مواطنيها إلى تجنب مناطق التجمعات والمظاهرات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن السفارة المصرية في بيروت دعت جميع المواطنين المصريين في لبنان إلى ضرورة الابتعاد عن مناطق التجمعات والتظاهرات، وتوخي الحذر أثناء تنقلاتهم، والالتزام بما يصدر عن السلطات اللبنانية من تعليمات في هذا الشأن حفاظا على سلامتهم. كما دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى عدم السفر إلى لبنان في القوت الراهن.