اليمن: 514 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عشرة أيام

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جدة - خالد شويل - واس (عدن) وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقوع 514 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام فقط من 1 أكتوبر 2019م وحتى 10 أكتوبر 2019م، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي لا زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة. وأفادت الشبكة في تقرير ميداني لها أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وقوع 514 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام فقط من 1 أكتوبر 2019م وحتى 10 أكتوبر 2019م، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي لا زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة. وأفادت الشبكة في تقرير ميداني لها أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

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