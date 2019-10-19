«لا تكن أحمقاً».. الكشف عن رسالة ترامب إلى أردوغان قبل الغزو التركي لسوريا

الموجز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة التي بعضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اليوم الذي أعلنت فيه أنقرة عن بدء العملية العسكرية في شمال سوريا.

وأبلغ ترامب في رسالته الرئيس التركي بأنه سوف يدمر اقتصاد بلاده إذا ما ذهب الغزو بعيداً، وذلك بعد ثلاثة أيام على سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثيرون بأنها ضوء أخضر لتركيا لتبدأ عمليتها العسكرية.

وبدأ ترامب رسالته بتهديد صريح، وكتب في الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر، والتي أكد البيت الأبيض لفرانس برس صحتها "دعنا نتوصل إلى اتفاق جيد".

وأضاف: "أنت لا تريد بأن تكون مسؤولا عن ذبح الآلاف من الناس، وأنا لا أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد التركي...وسأفعل ذلك".

وتابع: "سوف ينظر إليك التاريخ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بطريقة صحيحة وإنسانية، وسوف ينظر إليك الى الأبد كشيطان إذا لم تحدث الأمور الجيدة".

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وأشار ترامب إلى أن "اتفاقا عظيما" أمر ممكن إذا قام الرئيس التركي بمفاوضة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تصنفه تركيا على أنه "إرهابي" لعلاقته مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا.

وختم ترامب رسالته بالقول "لا تكن رجلا متصلبا. لا تكن أحمقاً".

من جانبه، علّق وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوجلو، على رسالة ترامب إلى أردوغان.

وقال أوجلو إن تركيا دولة جدية وأن الرئيس رجب طيب أردوغان "لم ولا ينزل إلى مثل هذا المستوى على الإطلاق".