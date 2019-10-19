مظاهرات لبنان.. إصابة 52 من قوات الأمن في مواجهات مع المتظاهرين ببيروت.. وعون: «أتفهم مطالب المحتجين وننفذ إجراءات لإصلاح الوضع بالبلاد»

الموجز

أفادت وسائل إعلامية بإصابة 52 عنصراً من قوات الأمن خلال المواجهات التي شهدتها شوارع العاصمة اللبنانية بيروت مساء الجمعة.

وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية أن قوات الأمن الداخلي في لبنان قد أعلنت عن إصابة 52 عنصراَ أمنياَ خلال المواجهات التي وقعت في بيروت اليوم.

وأضافت قوى الأمن الداخلي أنه تم توقيف 70 شخصاً خلال قيامهم بأعمال تخريب واشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يتفهم مطالب المتظاهرين الغاضبين.

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وقال عون، خلال استقباله وفداً من المتظاهرين الذين تجمعوا على طريق القصر الرئاسي في بعبدا أمس الجمعة، إنه سيبذل قصارى جهده لتخفيف معاناة المواطنين اللبنانيين، مؤكداً أنه قد بدأ سلسلة من الإجراءات لإصلاح الوضع بالبلاد.

وشدد الرئيس اللبناني على حرصه على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، والعمل على مكافحة الفساد، وتطوير النظام السياسي القائم، مشددًا على مواصلته الجهود في اتجاه تحقيق المعالجات المطلوبة للأزمات.

وتشهد لبنان، لليوم الثاني، على التوالي، مظاهرات ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم في بلد يشهد أساساً أزمة اقتصادية خانقة.

واندلعت المظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، الخميس الماضي، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت.