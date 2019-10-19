شكرا لقرائتكم خبر عن 15 خدمة يقدمها صندوق دعم ذوى الإعاقة وفقًا لقانون جديد أمام البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة"، وأخر مقدم من النائب الدكتور خالد حنفى وآخرين فى الموضوع ذاته.



وفيما يلى نرصد أوجه الدعم والرعاية التى يقدمها الصندوق فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص:



1. توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.

2. كفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

3. المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية.

4. المساهمة فى تغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

5. المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة، من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.

6. المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة، وتغطية تكلفتها التشغيلية، سواء الحكومية منها أو غير الحكومية.

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7. إقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.

8. تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية.

9. دعم الشمول المالى لذوى الإعاقة.

10. العمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية.

11. التعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة، سواء فنيا أو ثقافيا أو حرفيا.

12. التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.

13. تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقات المختلفة بالمدارس الحكومية والجامعات الحكومية.

14. دعم تدريب وتشغيل ذوى الإعاقة.

15. المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة التكنولوجية للخدمات الحكومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية.