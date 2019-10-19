شكرا لقرائتكم خبر عن سياسى سورى: أردوغان محتل ويسعى لتدمير المنطقة من أجل مطامعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سلمان شبيب، السياسى السورى، إن أردوغان يرتكب جرائم بحق المواطنين السوريين فى العديد من المناطق بشمال سوريا، فى ظل الصمت الدولى والمنظمات الدولية، لافتًا إلى أن أردوغان اخترق هدنة وقف إطلاق النيران، والتى أدعى فيها أنه سيوقف العدوان التركى على شمال سوريا، وهو ما يكشف حقيقة هذا المحتل، وأنه لن يخرج من سوريا خلال الأيام الحالية.

وأكد سلمان شبيب، لـ"الخليج 365"، أن أردوغان يسعى لتقسيم سوريا إلى مناطق، وله مطامع فى سوريا، لافتًا أن أردوغان أعطى قبلة الحياة لعودة الدواعش إلى الحياة بعد تحريرهم من قبل القوات التركية المحتلة، وأنه يريد أن ينتشروا فى المنطقة لتدمير استقرار الدول وأمنها.