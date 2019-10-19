اليوم.. المحكمة الدستورية تحتفل بمرور 50 عامًا على إنشائها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحتفل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري (اليوبيل الذهبي)، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام، برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشارك في الاحتفالية 48 محكمة دستورية ومحكمة عليا من قارات إفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية بوفود رفيعة المستوى تحظي بلقاء رئيس الجمهورية تعبيرًا عن الأهمية البالغة للمناسبة.

وبحسب بيان المحكمة، تبدأ الاحتفالية بتكريم رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ونوابها الذين اكتمل عطاؤهم.

وتستكمل الاحتفالية فعالياتها بانعقاد ثلاث جلسات حوارية بين رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه وبين رؤساء المحاكم الدستورية العليا وأعضاء وفودها المشاركين في الاحتفالية حول الاهتمامات المشتركة للقائمين علي أمر القضاء الدستوري بمختلف أنظمته، ويحضر تلك الجلسات عدد من خبراء القانون الدستوري في العالم لإثراء المداولات.​