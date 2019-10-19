اليوم.. نظر دعوى تفعيل مجالس الصلح بالمحاكم الجزئية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تفعيل مجالس الصلح بالمحاكم الجزئية.

حملت الدعوى المقامة من على أيوب المحامى رقم 73254 لسنة 69 ق وطالبت بتفعيل ما نصت عليه المادة 64 مرافعات من إنشاء مجالس صلح بالمحاكم الجزئية للفصل فى الدعاوى الجزئية التى يجوز فيها الصلح والدعاوى المختصة بها المحاكم الجزئية نوعيًا، وإصدار قرار بتعديل القرار رقم 1173 لسنة 1968 بتنظيم مجالس الصلح.

وذكرت الدعوى أن دعاوى صحة التوقيع بعد إنشاء مجالس الصلح يختص بها أحد وكلاء النيابة الجزئية ويفصل فيها وفقًا للقانون فى مدة شهر وذلك تيسيرًا على السادة المحامين والمتقاضين.

وأضافت أن إنشاء هذه المجالس ستخفف العبء على كاهل المحاكم وأصحاب القضايا التى يمكن أن يتم التصالح فيها دون خوض سنوات أمام المحاكم وأن مجالس الصلح تختص بنظر جميع النزاعات الجزئية التى يجوز فيها التصالح وفقاً للقانون.