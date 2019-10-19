محمد اسماعيل - القاهرة - إسن - (د ب أ):
لأن زوجته لم تصل في الموعد قام رجل بمحاولة إعاقة انطلاق مترو بأحد شوارع مدينة إسن غربي ألمانيا.
وقالت الشرطة اليوم الجمعة إن القطار كان في محطة إسن الغربية مهيأ للانطلاق.
كان الرجل /34 عاما/ طلب من قائد المترو أن ينتظر وصول زوجته، إلا أن السائق لم يبد استعدادا لذلك فتوجه الرجل إلى القضبان ووقف عليها أمام المترو.
في النهاية جاءت المرأة تتهادى وركب كلا الزوجين القطار.
إلا أن الشرطة الاتحادية كانت في انتظارهما على المحطة التالية، وتم تحريك قضية جنائية ضد الرجل بسبب تعطيل مؤسسة عامة.
كانت هذه تفاصيل خبر "حتى جاءت تتهادى".. رجل يقف أمام المترو في ألمانيا ليرغمه على انتظار زوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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