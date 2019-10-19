لم تتنخب فيها تونس .. 3 دول عربية في مجلس حقوق الانسان الاممي

انتَخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، 3 دول عربية هي ليبيا والسودان وموريتانيا، إضافة إلى تسع دول أخرى من مناطق مختلفة لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للسنوات الثلاث المقبلة.

وتبدأ تلك السنوات اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2020 حتى 13 ديسمبر 2022.

وجرت الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

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والدول التسع الأخرى الفائزة بعضوية المجلس هي ناميبيا والبرازيل وفنزويلا واليابان وألمانيا وإندونيسيا وأرمينيا وجزر المارشال وكوريا الجنوبية.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة ويتم توزيع مقاعد المجلس بين 5 مجموعات إقليمية هي مجموعة الدول الأفريقية (13دولة) ومجموعة الدول آسيا والمحيط الهادئ (13) ومجموعة دول أوروبا الشرقية (6) ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (8 دول) ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى ( 7).

وتستمر فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

ومن أهم الدول التي ستخرج من عضوية المجلس بحلول الأول من جانفي المقبل مصر والصين والمملكة العربية السعودية وكرواتيا والمجر وأيسلندا والمملكة المتحدة وكوبا‎.