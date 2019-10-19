بسبب طعنة .. تنفيذ حكم الاعدام شنقا ضد سعودي

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام شنقا بحق مواطن بمنطقة الجوف، كان قد أقدم على قتل مواطن آخر، بتسديد طعنة في صدره؛ إثر خلاف بينهما.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الجاني ويدعى ريان بن أحمد بن مناور الغدير، كان قد دخل في خلاف مع المجني عليه ويدعى يعرب بن ناظم اللبيخان، وإثر تطور الخلاف بينهما، قام الجاني بطعنه بسكين في صدره أردته قتيلًا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، لاحقًا، من إلقاء القبض على الجاني، حيث قضت المحكمة بالحكم عليه بالقتل قصاصًا.