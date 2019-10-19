قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.
وأضاف جونسون عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له معبروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".
وكان قد وافق القادة الأوروبيون بالإجماع، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليتم إرساله بشكل رسمي للبرلمان البريطاني للتصديق عليه.
وأعلن مكتب رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة عبر تويتر، أن القادة تبنوا بيانا حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ودعا القادة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاتخاذ "الخطوات اللازمة" لضمان بدء تنفيذ الاتفاق مطلع نوفمبر المقبل، مؤكدين في الوقت نفسه على أنهم يريدون "شراكة وثيقة محتملة مع المملكة المتحدة مستقبلا"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يهدد "العموم" بالبريكست العسير إن رفض الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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