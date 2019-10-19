كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تكشف موعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي إذا رفض البرلمان الاتفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مساء اليوم الجمعة، أن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر الجاري، كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عشية التصويت البرلماني على الاتفاق، الذي توصل له مع بروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وكانت وسائل إعلام بريطانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي رفض طلبا من بريطانيا بإجراء محادثات بشأن الخروج من التكتل في مطلع الأسبوع الحالي، بينما أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون على التزامه بالانفصال في 31 أكتوبر، على الرغم من احتمال عدم التوصل لاتفاق.

وذكرت فضائية "سكاي نيوز" بالعربية، أن المفوضية الأوروبية قالت، إن "اقتراحات جونسون الجديدة، بشأن انفصال بريطانيا لا تقدم أي أساس لإبرام اتفاق خروج"، حسب ما نقلت وكالة "رويترز".

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ونقلت المحطة عن ناتاشا برتود، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، قولها: إن "المحادثات بشأن خطة جونسون لاستبدال الترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية لن تجرى في مطلع الأسبوع الحالي".

وأضافت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أن "الاتحاد سيمنح بريطانيا فرصة أخرى لعرض اقتراحاتها بالتفصيل" يوم الاثنين المقبل، فيما يؤكد جونسون دائما على أنه لن يطلب إرجاء الانفصال وعاود التأكيد على هذه النقطة اليوم الجمعة.

ولم يفسر جونسون هذا التضارب الواضح، لكن معارضيه يعتقدون أنه سيسعى لمخرج قانوني ما لتجنب طلب تمديد أو سيحاول الضغط على الاتحاد الأوروبي كي يرفض مثل هذا الطلب.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن دومينيك كامينجز أبرز مستشاري جونسون، قال إن "الحكومة ستراقب التطورات في الأسبوع المقبل، لكنها لن تغير موقفها في التفاوض".