كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نزوح مئات السوريين إلى العراق رغم موافقة أنقرة على تعليق "نبع السلام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عن استمرار نزوح مدنيين من بعض المناطق السورية الحدودية مع تركيا، رغم موافقة أنقرة على تعليق عمليتها العسكرية هناك.

وقال ينس لايركي، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في موجز صحفي في جنيف: "على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، كانت المعلومات لا تزال ترد صباح اليوم عن عمليات قصف واشتباكات متفرقة في منطقة رأس العين، مع ورود تقارير تؤكد هدوء الوضع في أماكن أخرى".

من جانبه، قال أندريه ماهيسيتش، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن "مئات الأشخاص لا يزالون يصلون، لليوم الخامس على التوالي، إلى العراق من شمال شرق سوريا".

وأشار ماهيسيتش، إلى أن نحو 730 نازحا عبروا الحدود السورية العراقية ليلة الجمعة، إضافة إلى 1.6 ألف نازح سوري وصلوا إلى العراق خلال الأيام الأربعة السابقة.

وناشدت المفوضية مجددا جميع أطراف النزاع ضمان أمن المدنيين والبنية التحتية المدنية، إضافة إلى طلب عدم عرقلة وصول فرق إنسانية إلى النازحين القادمين.

Advertisements

الاتفاق الأمريكي التركي ووافقت تركيا، يوم أمس الخميس، على وقف هجومها في سوريا لمدة خمسة أيام للسماح بانسحاب القوات الكردية من "منطقة آمنة" سعت تركيا طويلا للسيطرة عليها، وذلك في إطار اتفاق أشادت به إدارة ترامب ووصفته تركيا بأنه انتصار كامل.