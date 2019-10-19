كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تكشف عن صاروخ يشبه "خا-31" من صنع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض مكتب "دنيبر" الأوكراني، خلال معرض "السلاح والأمن – 2019"، الذي أقيم في الفترة بين 8 – 11 أكتوبر الجاري بكييف، عن مجسم لصاروخ "أرض - جو" فوق الصوتي أوكراني الصنع من طراز "بليسكافكا" (الصاعقة).

وقالت بوابة "Sohu " الصينية بهذه المناسبة أوكرانيا صنعت صاروخا خارقا فرط الصوتي بوسعه القضاء على الأسطول البحري الروسي في القرم.

فيما أعلن الخبراء الأوكرانيون أن مواصفات صاروخهم تفوق مواصفات صاروخ "خا – 31" الروسي من حيث المسافة ومدى الاستهداف.

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ومع ذلك فإن قسطنطين سيفكوف، الخبير العسكري الروسي، أشار في هذا السياق إلى أن صاروخ "خا -31"، الذي أنتجه الاتحاد السوفيتي عام 1989، كان في حوزة أسطول البحر الأسود السوفيتي، ويبدو أنه انتقل مع بعض سفن الأسطول إلى الجانب الأوكراني بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

لذلك يمكن أن يدور الحديث الآن ليس عن موضوع تصميم صاروخ خارق جديد، بل في إدخال بعض التعديلات على صاروخ "خا – 31" القديم سوفيتي الصنع أو هناك محاولة لتأهيل هذا الصاروخ، الذي عثر عليه الخبراء الأوكرانيون في مستودعاتهم.

وأضاف سيفكوف، أن الجيش الأوكراني لا يمتلك حاليا طائرات حربية قادرة على إطلاق تلك الصواريخ من الجو إلى الأرض.