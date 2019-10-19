كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، آخر التطورات بشأن الوضع شمال شرقي سوريا.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، بأن ظريف ونظيره جاويش أوغلو بحثا هاتفيا آخر التطورات والمستجدات الإقليمية لا سيما الأوضاع شمالي سوريا.

كما أشارت الخارجية في تغريدة على موقعها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن ظريف بحث في اتصالات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية العراق وروسيا وسوريا، آخر تطورات المنطقة خاصة الأوضاع شمالي سوريا، وستستمر هذه المباحثات خاصة مع كبار باقي المسؤولين في دول المنطقة.

ويذكر في هذا السياق، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، كان قد قال في 9 أكتوبر، خلال اجتماع الحكومة، أن أنقرة يجب أن تؤمن حدودها الجنوبية وتمتلك الحق في ذلك، لكن الحل هو دخول قوات الجيش السوري إلى تلك المنطقة وفرض سيطرة الحكومة السورية على شرق الفرات وخروج القوات الأمريكية من سوريا، داعيا الحكومة التركية إلى إعادة النظر بقرارها بشأن العملية العسكرية وأن تتعامل بدقة وصبر مع هذه القضية.

وأضاف الرئيس الإيراني، بأن المشكلة الأساسية في سوريا اليوم ليس شرق الفرات بل إدلب والإرهاب في إدلب، والذي تجتمع فيها جميع التنظيمات الإرهابية، وأنه يأمل بأن تتعاون الدول الأخرى، وخاصة الحكومة التركية، وأن يركزوا أكثر على هذه المشكلة كي لا يواجهوا مشكلة جديدة في المنطقة.

Advertisements