كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل فلسطينيا على يد قوات الاحتلال عند نقطة تفتيش في الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن قواتها أطلقت النار على فلسطيني كان يجري وهو يحمل سكينا اتجاه نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وقال مسؤولون فلسطينيون إنه "توفي متأثرا بجراحه".

وصرحت الوزارة الإسرائيلية، أن فلسطينيا جرى صوب نقطة تفتيش بين إسرائيل ومدينة طولكرم بوسط الضفة الغربية، وكان يحمل "سكينا في يده بهدف مهاجمة أفراد الأمن فيما يبدو".

وقالت الوزارة في بيان، إن أحد أفراد القوات طالب المهاجم بالتوقف، وبعد عدم استجابته، لذلك أطلق النار صوبه وحيّده".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل فلسطيني وأنه توفي متأثرا بجراحه، ولم يقدم المسؤولون الفلسطينيون مزيدا من التفاصيل.

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ووزعت وزارة الدفاع الإسرائيلية صورة قالت إنها لموقع الحادث، وأمكن رؤية غطاء بلاستيكي أسود، قالت المتحدثة باسم الوزارة بيتي إلوفيتشي، إنه وضع فوق جثة الفلسطيني على جانب الطريق وكانت نقطة التفتيش في الخلفية على بعد أمتار، بحسب "رويترز".

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف منذ انهيار محادثات السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في 2014.

الضفة الغربية

هي منطقة جيوسياسية تقع في فلسطين، سُمِّيَت بالضفة الغربية لوقوعها غرب نهر الأردن، وتشكل مساحة الضفة الغربية ما يقارب 21% من مساحة فلسطين الإنتدابية (من النهر إلى البحر) - أي حوالي 5,860 كم²، وتشمل هذه المنطقة جغرافياً على جبال نابلس وجبال القدس وجبال الخليل وغربي غور الأردن وتشكل مع قطاع غزة الأراضي الفلسطينية المتبقية بعد قيام إسرائيل على بقية فلسطين عام 1948، كما قامت إسرائيل بإحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وتطلق إسرائيل على الضفة الغربية اسم "يهودا" و"السامرة".