بركة للعثماني: نتغاضى تجاوزا عن صباغة الوزراء.. ولا مفر من الاستجابة للانتظارات

وجه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، سهام النقد اللاذع لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من فوق منصة المؤتمر الوطني لشبيبة حزب الاستقلال مساء اليوم ببوزنيقة.

وقال بركة إن الحزب قد يتغاضى تجاوزا عن ظاهر صباغة الوزراء، في إشارة إلى التعديل الحكومي الأخير، واستوزار البعض باسم أحزاب لا ينتمون إليها، مؤكدا أنه في المقابل لابد للحكومة أن تستجيب لانتظارات المواطنين، ولا تنازل عن ذلك.

وأضاف بركة موجها كلامه للعثماني، “أقول لك بكل روح وطنية وبكل أخوة، اعترف بأننا في أزمة خانقة، وبأن السياسات التي تتبعونها، أدت إلى توسيع الفوارق المجالية، وإلى ارتفاع البطالة وارتفاع اليأس، وأدت إلى تراجع الاستثمار والودائع البنكية، وتراجع القة في المستقبل”، مضيفا، “هذا الخطر الذي يهددنا”.

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ودعا بركة الحكومة، لكي تنصت لنبض المجتمع الذي يعاني من الظلم، بحسب قوله، ومن التراجع الديمقراطي، مضيفا، “ويظهر ذلك من خلال حراك جرادة والحسيمة وزاكورة وحملة المقاطعة”.

وقال بركة أيضا، “أرجوكم أن تتركوا الأنانيات والصراعات السياسوية والصراعات الانتخابية، وأن تشتغلوا من أجل الوطن والمواطنات، كفى من ضياع زمن الإصلاح”.

وأضاف المتحدث، “ندعو وبإلحاح الحكومة، في نسختها المعدلة إلى تقديم برنامج جديد، يتدارك ما تم إغفالُه، ويستوعب مختلف التحولات والرهانات التنموية والحاجيات المتجددة للمواطن، ولا سيما الشباب منه وإشعار الشباب بفعلية التحول والانتقال إلى النموذج التنموي الجديد”.