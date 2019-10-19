قتل وخطف وقصف.. 514 انتهاكا لمليشيا الحوثي في 10 أيام

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت خلال 10 أيام فقط 514 انتهاكاً في عدد من المحافظات.



ووثقت الشبكة عدد الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى 10 من الشهر ذاته، في المحافظات التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي ما زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة.

وأفادت الشبكة، في تقرير ميداني لها، بأن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المدنيين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل وغيرها من صنوف الانتهاكات.

وأشارت إلى أن من بين تلك الانتهاكات 51 حالة قتل بينهم 14طفلاً و6 نساء، كما تسببت مليشيا الحوثي الإرهابية في مقتل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد هم الأب والأم وثلاثة أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم.

وأوضحت الشبكة أن فريقها الميداني رصد 34 حالة إصابة بينهم 7 أطفال و5 نساء، كما وثق الفريق وقوع 187 حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في 4 محافظات، هي: تعز والحديدة والضالع وإب.

ولفتت إلى أن الانتهاكات الحوثية لم تستثنِ الأعيان المدنية والمنشآت ودور العبادة والجمعيات الخيرية؛ حيث توزعت الانتهاكات بين حالة تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود.

كما تسببت المليشيا الإرهابية بتضرر 52 منشأة خاصة بشكل جزئي و46 منشأة بشكل كلي، إضافة إلى 43 حالة مداهمات ونهب لمنازل المواطنين، و34 حالة إغلاق محلات تجارية، و3 حالات تمترس بالمنشآت السكنية والأحياء الشعبية وتخزين الأسلحة فيها.

وارتكبت المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران كذلك 4 حالات إغلاق لدور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن، وحالتين إغلاق مدارس تعليمية، وثلاث حالات قصف مزارع المواطنين، وحالتي استهداف لسيارات الإسعاف.



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وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن المليشيا الحوثية تقوم بحملات ممنهجة بحق المدنيين والمواطنين، حيث رصد الفريق الميداني 102 حالة اعتقال واختطاف توزعت كالآتي: 26 شخصاً بينهم 12 تاجراً و32 تربوياً، و7 سياسيين، و9 عسكريين، و12 طبيباً، و4 أطفال.

وفي الجانب الإنساني تواصل مليشيا الحوثي، وفقاً للشبكة، عرقلة كل الجهود التي ترمي إلى إحلال السلام، كما تقوم ببيع مواد الإغاثة في الأسواق السوداء وحرمان المواطنين منها.

من جانب آخر قال تقرير الشبكة: "مليشيا الحوثي قامت بإجبار عقال ومشايخ القبائل على تجنيد المدنيين بقوة السلاح خصوصاً في محافظة عمران وصعدة وإب وذمار".

كما قامت المليشيا الإرهابية بفصل 29 موظفاً حكومياً واستبدالهم بأشخاص موالين لها، إضافة إلى تهجير 142 أسرة في منطقة الفاخر بالضالع ومنطقة العود بإب وكذلك في التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.

ووثقت الشبكة اليمنية قيام المليشيا الحوثية بزرع مئات الألغام الأرضية والألغام المضادة في الأحياء السكنية والطرق العامة بشكل عشوائي، مما يجعل المواطنين عرضة للموت والخطر.

وطالب رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة، المنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن المحلية منها والدولية والأممية، بالعمل على إدانة ووقف الجرائم اليومية التي تطال الشعب اليمني على مدار الساعة.

وأكد أن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ليست جرائم جنائية فردية فقط، بل إنها جرائم منظمة ترتكبها مليشيا تمتلك المال والسلاح والإمكانيات، وهي جرائم بحق الإنسانية يجب على المجتمع الدولي وقفها، ووقف تداعياتها ومسبباتها، وأول مسبباتها هو جريمة الانقلاب والسطو المسلح على مؤسسات الدولة الشرعية، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تطبيق القرار الأممي 2216 ليعود اليمن إلى المسار السياسي الآمن.

يذكر أن التقرير صدر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13 منظمة دولية هي: المرصد الأوروبي لحقوق الإنسان، والاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، وشهود للدفاع عن الحقوق والحريات، والتحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمركز الدولي للإعلام والتنمية.

وأيضاً المركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، والمرصد اليمني البريطاني لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام والمبادرة الإنسانية، وجمعية الصداقة الكينية اليمنية، واتحاد الجاليات اليمنية في أوروبا، والهيئة الوطنية اليمنية الأمريكية، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، والهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان.