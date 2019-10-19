السنيورة تعليقا على مظاهرات بيروت: على "حزب الله" الالتزام بالدستور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، السبت، حزب الله بالالتزام بالدستور والنأي بالنفس وعدم فرض أوامره على الحكومة.

وقال السنيورة، تعليقا على المظاهرات التي تشهدها بيروت، إنه منذ عام 2011 انحسر النمو الاقتصادي بسبب سيطرة حزب الله على موارد لبنان، مؤكدا أن هناك حالة من الاستياء الشعبي من الأداء الحكومي.



وأوضح رئيس الوزراء اللبناني الأسبق أن رئيس الجمهورية ميشال عون وحده يستطيع إنقاذ الوضع، وعليه فرض الدستور على كل السلطات في البلاد.

وعاد الهدوء النسبي إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد موجة غاضبة من الاحتجاجات، استمرت يومين واتسمت بانتشار الفوضى في العديد من الميادين والشوارع، بالتزامن مع عمليات سرقة ونهب مصارف ومتاجر.

وواصل المحتجون الاعتصامات والمظاهرات في العديد من المدن رغم كلمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الجمعة، التي منح خلالها نفسه والقوى السياسية في البلاد مهلة 72 ساعة للوصول إلى حل للأزمة التي اندلعت مساء الخميس، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، حيث أشعل القرار الذي سحبته الحكومة شرارة تحركات واسعة، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة.