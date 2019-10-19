شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبوظبي) حذرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر. حذرت الإمارات العربية المتحدة مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر. وعزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -بحسب وكالة أنباء الإمارات- هذا التحذير نظراً للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في لبنان، داعيةً مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة.



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