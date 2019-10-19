الأمم المتحدة: نزوح مئات المدنيين إلى العراق رغم التهدئة شمال شرق سوريا

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أن "نزوح ​مدنيين​ من بعض المناطق السورية الحدودية مع ​تركيا​ مستمر، رغم موافقة ​أنقرة​ على تعليق عمليتها العسكرية هناك"، مشيرةً إلى أنه "على الرغم من إعلان وقف ​إطلاق النار​، كانت المعلومات لا تزال ترد صباح اليوم عن عمليات قصف و​اشتباكات​ متفرقة في منطقة ​رأس العين​، مع ورود ​تقارير​ تؤكد هدوء الوضع في أماكن أخرى".

ولفتت إلى أن "مئات الأشخاص لا يزالون يصلون، لليوم الخامس على التوالي، إلى ​العراق​ من ​شمال شرق سوريا​"، مشيرةً إلى أن "نحو 730 نازحا عبروا الحدود السورية العراقية ليلة الجمعة، إضافة إلى 1.6 ألف نازح سوري وصلوا إلى العراق خلال الأيام الأربعة السابقة".