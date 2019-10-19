مخزومي: هناك من يريد التخريب على المظاهرات السلمية

دعا رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​، في بيان، إلى "الحفاظ على الالتزام بالتظاهر الحضاري". وقال: "لا شك ان هنالك من يريد التخريب على المظاهرات السلمية، والدليل الحوادث المتنقلة وخصوصا في وسط البلد و​الحرائق​ المفتعلة. من الواضح أن هنالك من يريد أن يضرب آمال الناس بالتغيير".

وأكد مخزومي أن "نحن مع ​الحراك الشعبي​ الحضاري. وإلا فإن البلد والأوضاع سوف تخرج عن السيطرة عبر إشاعة الفوضى، وهذا ما لن يخدم الغرض من مطالب الشعب المحقة والمشروعة. حمى الله ​لبنان​ واللبنانيين".