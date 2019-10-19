مخزومي: هناك من يريد التخريب على المظاهرات السلمية

دعا رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في بيان، إلى "الحفاظ على الالتزام بالتظاهر الحضاري". وقال: "لا شك ان هنالك من يريد التخريب على المظاهرات السلمية، والدليل الحوادث المتنقلة وخصوصا في وسط البلد والحرائق المفتعلة. من الواضح أن هنالك من يريد أن يضرب آمال الناس بالتغيير".
وأكد مخزومي أن "نحن مع الحراك الشعبي الحضاري. وإلا فإن البلد والأوضاع سوف تخرج عن السيطرة عبر إشاعة الفوضى، وهذا ما لن يخدم الغرض من مطالب الشعب المحقة والمشروعة. حمى الله لبنان واللبنانيين".
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