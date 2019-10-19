فض الاعتصام في وسط بيروت بعد تدخل الجيش

عملت ​القوى الأمنية​ وعناصر ​الجيش​ على تفريق المحتجين وفض الاعتصام في ​وسط بيروت​ بعد مواجهات دارت بين الجهتين حيث عمل المحتجون على رمي الحجارة باتجاه القوى الأمنية، فيما الأخيرة ألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

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