فض الاعتصام في وسط بيروت بعد تدخل الجيش

عملت القوى الأمنية وعناصر الجيش على تفريق المحتجين وفض الاعتصام في وسط بيروت بعد مواجهات دارت بين الجهتين حيث عمل المحتجون على رمي الحجارة باتجاه القوى الأمنية، فيما الأخيرة ألقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
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