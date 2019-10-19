الشيوعي دعا إلى التصعيد واستكمال المواجهة

دعا الحزب الشيوعي اللبناني، إلى "التصعيد واستكمال المواجهة"، لأنه "لا إنقاذ من دون تغيير ولا تغيير من دون إسقاط هذه السلطة الجائرة".
واعتبر ان "لا جديد في خطاب السلطة السياسية الحاكمة، سوى التمسك بالاستدانة والتحاصص والاستجابة لشروط مؤتمرات الارتهان، من مؤتمر باريس 1 و2 و3 وصولا إلى مؤتمر سيدر، رغم فشل هذه السياسة، التي أوصلت البلد إلى هذه الأزمة الاقتصادية التي وضعته على شفير الانهيار". وقال: "لا جديد لدى هذه السلطة السياسية، سوى التمسك بمقاليد الحكم ورفض التغيير السياسي، والإصرار على التحاصص".
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