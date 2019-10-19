جونسون يناشد نواب البرلمان لإنهاء عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي

ناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نواب البرلمان "التصويت لصالح اتفاق بريكست السبت"، طالبا منهم "تخيل الشعور بالمضي قدمًا بعد أكثر من ثلاث سنوات من الجدل مع الاتحاد الأوروبي"، داعياً الجميع إلى "تخيل ما يمكن أن يكون عليه الوضع مساء السبت، إذا استطعنا تسوية هذا الأمر، وقمنا باحترام إرادة الشعب، لأنه عندئذ سيكون لدينا فرصة للتحرك إلى الأمام والمضي قدما".
ولفت إلى انه "كان هذا العمل طويلًا ومرهقًا ومثيرًا للخلاف"، مشيراً إلى أن "اتفاق بريكست الذي توصل إليه "رائع" بالنسبة إلى ايرلندا الشمالية، لأنها تغادر الاتحاد الأوروبي مع باقي أنحاء المملكة المتحدة، ويمكنها أن تشارك في اتفاقات التجارة الحرة، لا توجد أي رسوم جمركية"، نافياً "أن يكون قد حنث بوعده مع الحزب الديمقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية بتوقيعه هذا الاتفاق".
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