كلينتون: روسيا تعد مرشحة لخوض الاستحقاق الرئاسي ومساعدة ترامب

لفتت وزير ​الخارجية الاميركية​ السابقة ​هيلاري كلينتون​ إلى أن "​روسيا​ تعد مرشحة ديمقراطية لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر العام المقبل عن حزب ثالث"، مشيرة إلى أن "الاختيار قد يقع على النائبة ​تولسي غابارد​"، موضحةً أن "الهدف من خطوة كهذه سيكون بشكل أساسي تقسيم الناخبين الأميركيين لمساعدة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في الفوز بولاية رئاسية ثانية".

وأوضحت "إنني لا أتنبأ بأي شيء، لكني أعتقد أنهم اختاروا مرشحة حالية تخوض ​الانتخابات​ التمهيدية للحزب الديموقراطي، وهم يعدونها لتكون مرشحة عن حزب ثالث"، معتبرة أن "غابارد ستخسر الانتخابات التمهيدية لكنها ستواصل حملتها خارج الحزب الديمقراطي"، مضيفةً "غابارد هي المفضلة لدى الروس. لديهم حتى الآن مجموعة من المواقع الإلكترونية والبوتات وغيرها من الوسائل لدعمها".