أكد المبعوث الاميركي الى ​​إيران​​ ​​براين هوك​ أنه "لا تغيير في استراتيجيتنا بشأن ​طهران​ وهي منفصلة عن قرار الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بشأن ​سوريا​"، مشيراً إلى أن "حملة الضغط القصوى ضد إيران ستستمر وستزداد حدة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هوك: لا تغيير باستراتيجيتنا بشأن طهران وهي منفصلة عن قرار ترامب بشأن سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.