وزير خارجية البحرين: الأسلحة والمتفجرات القادمة من إيران كافية لتدمير نصف المنامة

لفت وزير الخارجية ​البحرين​ي، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إلى "أسلحة و​متفجرات​ دخلت البحرين قادمة من ​إيران​"، مشيراً إلى أن "​المنامة​ ضبطت أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران، كانت كافية لتدمير نصف العاصمة البحرينية المنامة"، مضيفاً "هذه النقطة ليست مهمة بالنسبة لي في موضوع إيران، المهم هو أنه على إيران إرسال الرسالة الصحيحة، وهي رسالة سلام وحسن جوار".

وأشار إلى أنه "إن لم تأت هذه الرسالة من ​طهران​ فهي تتحمل المسؤولية"، مهاجماً قطر، قائلا "تحاول عرقلة الحل في ​اليمن​"، لافتاً إلى أن "الدور الذي تلعبه قطر دوما كان فاشلا، ولن ينجح أبدا في اليمن لأن الشعب اليمني سينتصر في النهاية على الدور القطري والتدخل الإيراني وعلى أي مدعاة للتفرقة في البلاد ما بين شعبه" ورأى أن "قطر تلعب دورا في عرقلة أمور كثيرة، ليس فقط في اليمن، بل في كل من ​ليبيا​، وتونس، والبلدان الخليجية، وفي ​العراق​".