خارجية تركيا دانت بشدة هجوما إرهابيا استهدف مسجدا في أفغانستان

دانت ​وزارة الخارجية التركية​ بشدّة، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدًا في ولاية "ننكرهار" شرقي ​أفغانستان​، أثناء صلاة الجمعة.

وأعربت في بيان، عن "أسفها الشديد إزاء وقوع ضحايا في التفجيرين الإرهابيين"، متمنيةً من الله "الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى".

وفي وقت سابق الجمعة، قُتل 63 شخصًا وأُصيب 36 آخرون، في تفجيرين إرهابيين استهدفا مسجدًا بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.