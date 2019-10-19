دانت وزارة الخارجية التركية بشدّة، التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدًا في ولاية "ننكرهار" شرقي أفغانستان، أثناء صلاة الجمعة.
وأعربت في بيان، عن "أسفها الشديد إزاء وقوع ضحايا في التفجيرين الإرهابيين"، متمنيةً من الله "الرحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى".
وفي وقت سابق الجمعة، قُتل 63 شخصًا وأُصيب 36 آخرون، في تفجيرين إرهابيين استهدفا مسجدًا بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تركيا دانت بشدة هجوما إرهابيا استهدف مسجدا في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.