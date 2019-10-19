الرئيس عون استقبل وفدا من المتظاهرين على طريق القصر برئاسة رامي عليق

أعلنت صفحة ​رئاسة الجمهورية​ أن ​الرئيس ميشال عون​ استقبل وفدا من المتظاهرين على ​طريق القصر الجمهوري​ برئاسة ​رامي عليق​.

هذا ووصل المتظاهرون مساء اليوم من ​ساحة رياض الصلح​ الى محيط القصر الجمهوري، وهم يستقلون العربات ويطلقون الشعارات عبر مكبرات الصوت، ويؤكدون انهم سيتقدمون نحو "قصر الشعب". واشاروا الى انهم "لن يكسروا ولن يعبثوا، بل يودون الوصول الى بيتهم اي قصر الشعب، وذلك لضمان مستقبل اولادهم بشكل حضاري. واذا لم يسمح لهم فسيدخلون بالقوة لتحقيق مطالبهم".

وحصل تصادم بين المتظاهرين و​القوى الأمنية​، بعد محاولتهم اجتياز الطوق الأمني والاتجاه الى القصر الجمهوري.