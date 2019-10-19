أعلنت النديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ أن 17 جريحاً سقطوا حتى هذه اللحظة من عناصر قوى الامن الداخلي في ​ساحة رياض الصلح​ و 7 آخرين في باقي المناطق أثناء قيامهم بمهمة حفظ أمن ونظام".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: اصابة 17 عنصرا أمنيا برياض الصلح و7 آخرين بباقي المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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