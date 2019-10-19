الأحدب: سلّمت اثنين من المرافقين ولكن نحن مُعتدى علينا ايضا

أكد النائب السابق مصباح الأحدب أنه "سلمت شخصين من المرافقين اثر اطلاق نانر في طرابلس"، مشددا على انه "تم الاعتجاء علينا ايضا وكان هناك مصدرا آخر لاطلاق النار". وقال: "كان يوجد أشخاص مندسين وأطالب بأن يأخذ التحقيق مجراه".
وكان النائب السابق مصباح الأحدب حاول الإنضمام إلى المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس، الّذين رفضوا وجوده في ساحة النور وعمدوا إلى رشقه بعبوات المياه. على الاثر أقدم عناصر أمن الاحدب على اطلاق النار ما أدى إلى اصابة عدد من الاشخاص.
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