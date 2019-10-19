الأحدب: سلّمت اثنين من المرافقين ولكن نحن مُعتدى علينا ايضا

أكد النائب السابق ​مصباح الأحدب​ أنه "سلمت شخصين من المرافقين اثر اطلاق نانر في ​طرابلس​"، مشددا على انه "تم الاعتجاء علينا ايضا وكان هناك مصدرا آخر لاطلاق النار". وقال: "كان يوجد أشخاص مندسين وأطالب بأن يأخذ التحقيق مجراه".

وكان النائب السابق مصباح الأحدب حاول الإنضمام إلى المتظاهرين في ​ساحة النور​ في طرابلس، الّذين رفضوا وجوده في ساحة النور وعمدوا إلى رشقه بعبوات ​المياه​. على الاثر أقدم عناصر أمن الاحدب على اطلاق النار ما أدى إلى اصابة عدد من الاشخاص.