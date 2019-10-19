شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى يطالب بخطة لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان العميرى، بطلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، للقضاء على بعض المشاكل التي تواجه القطاع سواء أزمة الانقطاع وضعف المياه، أو زيادة نسبة الفاقد من مياه الشرب.

وطالب العميرى، بحصر شامل لكافة محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، للوقوف على الطاقة الإنتاجية لكل منها والقدرة الاستيعابية، والتي لم يُجرى لها صيانة منذ سنوات، وتلك التي تستوجب إجراء صيانة فورية، على أن يتم وضع خطة بجدول زمنى وفقا للاعتمادات المالية المتاحة للانتهاء من إحلال وتجديد كافة المحطات على مستوى الجمهورية وفقا للأماكن الأشد احتياجا، مع ضرورة أن يتم الالتزام بالتوقيت الورد في الخطة المعلنة.

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وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن إحلال وتجديد الشبكات أصبح أمر ضرورى للتصدى لنسبة الفاقد من المياه النظيفية، والتي تتخطى 25%، نتيجة تهالك الخطوط، بالإضافة للمشاكل الناجمة عن هذا الأمر بشكل مباشر، وانعكاساته على المواطنين بشكل مباشر، وبالتالي فان الإحلال والتجديد يوفر مليارات الجنيهات للدولة ويقضى على أزمة في واحد من أهم قطاع خدمى.